Суркис предложил превратить чемпионат Украины в Лигу чемпионов

Бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис предложил свой формат нового сезона чемпионата Украины. В условиях войны трудно будет провести полноценный турнир в трех лигах, поэтому нужно искать альтернативные схемы.

К примеру, Динамо и Шахтер поддерживают проведение УПЛ в другой стране.

"Если интенсивность боевых действий уменьшится, можно сыграть как первый чемпионат Украины в 1992 году – 20 команд высшей лиги соревновались в двух группах, победители которых встретились в финале. Такая модель сокращает количество матчей почти вдвое.

А если возникнет необходимость провести турнир в максимально сжатые сроки, мы можем использовать схему основной сетки Лиги чемпионов. Поделить команды на малые группы и компактно, если нужно – в отдельных городах Западной Украины или в столице сыграть групповой турнир. А дальше плей-офф вплоть до финала", – цитирует Суркиса XSport.