Шахтар полетів на збори до Туреччини з новачками, але без Коноплянки

Донецький "Шахтар" повідомив про початок першого зимового збору команди. Сьогодні команда вирушає до Туреччини, але до складу делегації увійшли не всі гравці команди

Коноплянка не потрапив в склад на перший збір у Туреччині / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Під час зимової паузи Шахтар провернув черговий гучний трансфе – з Аяксу в Україну перебрався Давид Нерес.

Також сьогодні "гірники" оголосили про перехід Вінісіуса Тобіаса. Бразильця Шахтар купив ще у липні, але до кінця року він виступав за Інтернасьйональ.

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Вінісіус Тобіас / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Обидва новачки були включені до складу команди на перший збір. А ось Сергій Кривцов, Манор Соломон, Лассіна Траоре та Євген Коноплянка залишилися поза заявкою.

"У Кривцова побутова травма, на жаль, він збори пропустить, Соломон має невеликі хронічні проблеми, які визначилися вирішити зараз, під час першого збору", – розповів напередодні начальник медичної служби Шахтаря Артур Глущенко.

Траоре повернеться лише влітку, Кривцова очікують побачити після зборів, Соломон приєднається до команди на другому зборі, а ось відсутність Коноплянки у клубі не пояснили.

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Розклад матчів на першому зборі

24 січня, 16.00. Шахтар – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія)

Шахтар – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія) 28 січня, 16.00. Шахтар – Шахтар (Солігорськ, Білорусь)

Шахтар – Шахтар (Солігорськ, Білорусь) 31 січня, 16.00. Шахтар – Црвена Звезда (Бєлград, Сербія)

Склад Шахтаря на перший збір