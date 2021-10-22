Нічия на полі Гагаріна. Огляд матчу Десна – Олександрія

Матч сусідів по турнірній таблиці УПЛ завершився внічию. Команди обмінялися голами ще до перерви

Нічия в Чернігові / Фото: ФК "Десна" Чернігів

12-й тур чемпіонату України з футболу почався сьогодні в Чернігові. На стадіоні імені Гагаріна Десна приймала Олександрію.

Середняки УПЛ не змогли виявити переможця. Команди в першому таймі обмінялися голами. А в кінцівці зустрічі трохи ближче до виграшу були гості. Але спочатку виручив воротар Десни, а потім гол Устименка не зарахував рефері, зафіксувавши офсайд.

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Десна – Олександрія – 1:1

Голи: Безбородько (35) – Третьяков (27)

Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов, Калитвинцев, Завійський, Домбровський, Болбат, Юрченко (Будковський, 74), Безбородько.

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Бухал, Бабогло, Кирюханцев (Стецьков, 67, Мустафаєв, 73), Третьяков, Дришлюк (Демченко, 58), Рибалка, Калюжний, Цуріков, Спінеллі (Устименко, 67).

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