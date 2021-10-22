Ничья на поле Гагарина. Обзор матча Десна – Александрия

Матч соседей по турнирной таблице УПЛ завершился вничью. Команды обменялись голами еще до перерыва
Ничья в Чернигове / Фото: ФК "Десна" Чернигов
12-й тур чемпионата Украины по футболу начался сегодня в Чернигове. На стадионе имени Гагарина Десна принимала Александрию.
Середняки УПЛ не смогли выявить победителя. Команды в первом тайме обменялись голами. А в концовке встречи чуть ближе к выигрышу были гости. Но сначала выручил вратарь Десны, а потом гол Устименко не засчитал рефери, зафиксировав офсайд.
Десна – Александрия – 1:1
Голы: Безбородько (35) – Третьяков (27)
Десна: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Калитвинцев, Завийский, Домбровский, Болбат, Юрченко (Будковский, 74), Безбородько.
Александрия: Билык, Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Кирюханцев (Стецьков, 67, Мустафаев, 73), Третьяков, Дрышлюк (Демченко, 58), Рыбалка, Калюжный, Цуриков, Спинелли (Устименко, 67).
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