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Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
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Динамо --
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Потужна перестрілка Чорноморця з Олександрією завершилася миром

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
27 серпня, 21:23
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У шостому турі української Прем'єр-ліги "моряки" двічі по ходу матчу виходили вперед, але втримати перемогу так і не змогли
Вболівальники на стадіоні в Одесі
Вболівальники на стадіоні в Одесі / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

Сьогодні в Одесі стартував 6-й тур чемпіонату України з футболу. Чорноморець приймав Олександрію.

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Все найцікавіше в матчі відбулося в його кінці, коли голи посипалися, як з рогу достатку.

На 68-й хвилині рахунок відкрили "моряки". Після кутового Авагімян підібрав м'яч, увірвався в штрафну і пробив з лівого кута.

Олександрія відігралася у ту ж мить же. Допоміг гостям рикошет після удару Третьякова.

Але Чорноморець дуже швидко знову вийшов вперед. Ванат майстерно реалізував вихід один на один.

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Однак гості сьогодні відмінно тримали удар і знову відігралися. Устименко забив красивий м'яч у верхній кут.

Бойова нічия, яка не особливо віддалила одеситів від дна турнірної таблиці, та й Олександрії не допомогла впевненіше себе почувати в зоні єврокубків.

Чорноморець – Олександрія
Голи: Авагімян (68), Ванат (76) – Третьяков (72), Устименко (84)

Турнірна таблиця

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
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1
Динамо Динамо Дин
5
4
1
0
13
2
11
13
Забиті 13
Пропущені 2
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті 11
Пропущені 3
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В П В В
3
Десна Десна Дес
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті 9
Пропущені 6
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В В В
4
Ворскла Ворскла Вор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті 11
Пропущені 4
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
5
Олександрія Олександрія Оле
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В Н В П
6
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті 10
Пропущені 5
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В Н
7
Зоря Зоря Зор
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті 11
Пропущені 8
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н П В П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В П В
9
Колос Колос Кол
4
1
2
1
2
2
0
5
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П Н В Н
10
Верес Верес Вер
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті 3
Пропущені 7
Різниця -4
Результати останніх матчів: В Н П П Н
11
Минай Минай Мин
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті 2
Пропущені 4
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н П В
12
Рух Рух Рух
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П П
13
Інгулець Інгулець Інг
5
1
1
3
5
11
-6
4
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Різниця -6
Результати останніх матчів: В Н П П П
14
Чорноморець Чорноморець Чор
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті 7
Пропущені 16
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П В П П
15
Львів Львів Льв
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті 4
Пропущені 11
Різниця -7
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Маріуполь Маріуполь Мар
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0
1
4
8
12
-4
1
Забиті 8
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7
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4
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8
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Г
О
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Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Олександрія
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7:5
11
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Дніпро-1
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10:5
10
7
Зоря
5
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7
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5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
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2:4
4
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4
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Інгулець
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5:11
4
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Львів
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2
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