Потужна перестрілка Чорноморця з Олександрією завершилася миром

У шостому турі української Прем'єр-ліги "моряки" двічі по ходу матчу виходили вперед, але втримати перемогу так і не змогли

Вболівальники на стадіоні в Одесі / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

Сьогодні в Одесі стартував 6-й тур чемпіонату України з футболу. Чорноморець приймав Олександрію.

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Все найцікавіше в матчі відбулося в його кінці, коли голи посипалися, як з рогу достатку.

На 68-й хвилині рахунок відкрили "моряки". Після кутового Авагімян підібрав м'яч, увірвався в штрафну і пробив з лівого кута.

Олександрія відігралася у ту ж мить же. Допоміг гостям рикошет після удару Третьякова.

Але Чорноморець дуже швидко знову вийшов вперед. Ванат майстерно реалізував вихід один на один.

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Однак гості сьогодні відмінно тримали удар і знову відігралися. Устименко забив красивий м'яч у верхній кут.

Бойова нічия, яка не особливо віддалила одеситів від дна турнірної таблиці, та й Олександрії не допомогла впевненіше себе почувати в зоні єврокубків.

Чорноморець – Олександрія

Голи: Авагімян (68), Ванат (76) – Третьяков (72), Устименко (84)

Турнірна таблиця