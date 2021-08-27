Потужна перестрілка Чорноморця з Олександрією завершилася миром

У шостому турі української Прем'єр-ліги "моряки" двічі по ходу матчу виходили вперед, але втримати перемогу так і не змогли
Вболівальники на стадіоні в Одесі / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"
Сьогодні в Одесі стартував 6-й тур чемпіонату України з футболу. Чорноморець приймав Олександрію.
Все найцікавіше в матчі відбулося в його кінці, коли голи посипалися, як з рогу достатку.
На 68-й хвилині рахунок відкрили "моряки". Після кутового Авагімян підібрав м'яч, увірвався в штрафну і пробив з лівого кута.
Олександрія відігралася у ту ж мить же. Допоміг гостям рикошет після удару Третьякова.
Але Чорноморець дуже швидко знову вийшов вперед. Ванат майстерно реалізував вихід один на один.
Однак гості сьогодні відмінно тримали удар і знову відігралися. Устименко забив красивий м'яч у верхній кут.
Бойова нічия, яка не особливо віддалила одеситів від дна турнірної таблиці, та й Олександрії не допомогла впевненіше себе почувати в зоні єврокубків.
Чорноморець – Олександрія
Голи: Авагімян (68), Ванат (76) – Третьяков (72), Устименко (84)
Турнірна таблиця
1
5
4
1
0
13
2
11
13
Забиті
13
Пропущені
2
Різниця
11
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
2
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті
11
Пропущені
3
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті
9
Пропущені
6
Різниця
3
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
В
4
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
Н
5
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
В
П
6
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті
10
Пропущені
5
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
Н
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті
11
Пропущені
8
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
П
8
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
В
9
4
1
2
1
2
2
0
5
Забиті
2
Пропущені
2
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
Н
В
Н
10
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті
3
Пропущені
7
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
Н
11
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті
2
Пропущені
4
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
Н
П
В
12
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
13
5
1
1
3
5
11
-6
4
Забиті
5
Пропущені
11
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті
4
Пропущені
11
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
16
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
Н