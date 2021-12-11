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Хвилина на гол: Жуніор Мораес повернувся і приніс Шахтарю вольову перемогу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
11 грудня, 15:59
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Донецький Шахтар здобув вольову перемогу над Олександрією у матчі 18-го туру чемпіонату України та йде у відпустку у відмінному настрої
Шахтар вирвав перемогу над Александрією
Шахтар вирвав перемогу над Александрією / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Незважаючи на те, що Шахтар приїхав до Олександрії у статусі абсолютного фаворита, у першій половині гри глядачі так і не побачили забитих голів.

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А після перерви господарі поля зробили заявку на три очки, відкривши рахунок зусиллями Олега Кожушка.

Утім, утримати перевагу Олександрії не вдалося. Манор Соломом за п'ять хвилин після виходу на поле зрівняв рахунок, а потім повернення на поле забитим м'ячем відзначив Жуніор Мораес.

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Цікаво, що форвард збірної України з'явився на полі за хвилину перед тим, як забив гол.

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Олександрія – Шахтар – 1:2
Голи: Кожушко (63) – Соломон (70), Мораес (76)

Шахтар як мінімум на добу залишиться на першому місці та навіть має шанс піти на канікули у статусі зимового чемпіона, якщо Динамо втратить очки у матчі проти Зорі.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті 46
Пропущені 8
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В П В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
17
11
2
4
36
18
18
35
Забиті 36
Пропущені 18
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
17
9
5
3
29
17
12
32
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті 12
Пропущені 22
Різниця -10
Результати останніх матчів: В В Н В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забиті 16
Пропущені 27
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н В П П Н
12
Львів Львів Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В В П В
13
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
14
Чорноморець Чорноморець Чор
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забиті 18
Пропущені 39
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забиті 11
Пропущені 28
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

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Ворскла

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3.40

1.92

Чорноморець

Завтра

14:00

Металіст 1925

2.46

3.20

3.00

Динамо

Завтра

17:00

Зоря

1.38

4.70

8.80

Колос

Завтра

19:30

Минай

1.82

3.65

4.40
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Інгулець
17
13:28
13
14
Чорноморець
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
18
21:44
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