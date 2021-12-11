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Минута на гол: Жуниор Мораес вернулся и принес Шахтеру волевую победу

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
11 декабря, 15:59
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Донецкий Шахтер одержал волевую победу над Александрией в матче 18-го тура чемпионата Украины и уходит в отпуск в отличном настроении
Шахтер вырвал победу над Александрией
Шахтер вырвал победу над Александрией / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Несмотря на то, что Шахтер приехал в Александрию в статусе абсолютного фаворита, в первой половине игры зрители так и не увидели забитых голов.

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А после перерыва хозяева поля сделали заявку на три очка, открыв счет усилиями Олега Кожушко.

Впрочем, удержать преимущество Александрии не удалось. Манор Соломом спустя пять минут после выхода на поле сравнял счет, а затем возвращение на поле забитым мячом отметил Жуниор Мораес.

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Интересно, что форвард сборной Украины появился на поле за минуту до того, как забил гол.

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Александрия – Шахтер – 1:2
Голы: Кожушко (63) – Соломон (70), Мораес (76)

Шахтер как минимум на сутки останется на первом месте и даже имеет шанс уйти на каникулы в статусе зимнего чемпиона, если Динамо потеряет очки в матче против Зари.

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Пр.
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2
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14
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1
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Пропущенные 8
Разница 38
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3
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13
1
4
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18
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Забитые 35
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4
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Забитые 36
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5
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6
Александрия Александрия Але
18
7
5
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19
16
3
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Пропущенные 16
Разница 3
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7
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7
4
7
22
27
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25
Забитые 22
Пропущенные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П В
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забитые 14
Пропущенные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забитые 12
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Разница -10
Результаты последних матчей: В В Н В П
10
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17
6
1
10
16
27
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19
Забитые 16
Пропущенные 27
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
11
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16
4
5
7
15
20
-5
17
Забитые 15
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Разница -5
Результаты последних матчей: Н В П П Н
12
Львов Львов Льв
17
4
4
9
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29
-16
16
Забитые 13
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Разница -16
Результаты последних матчей: П В В П В
13
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17
3
4
10
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28
-15
13
Забитые 13
Пропущенные 28
Разница -15
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14
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5
10
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-21
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Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
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11
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-17
10
Забитые 11
Пропущенные 28
Разница -17
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16
Мариуполь Мариуполь Мар
18
2
2
14
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-23
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3.65

4.40
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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
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22:27
25
8
Верес
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14:19
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Колос
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