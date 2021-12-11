Минута на гол: Жуниор Мораес вернулся и принес Шахтеру волевую победу

Донецкий Шахтер одержал волевую победу над Александрией в матче 18-го тура чемпионата Украины и уходит в отпуск в отличном настроении

Шахтер вырвал победу над Александрией / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Несмотря на то, что Шахтер приехал в Александрию в статусе абсолютного фаворита, в первой половине игры зрители так и не увидели забитых голов.

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А после перерыва хозяева поля сделали заявку на три очка, открыв счет усилиями Олега Кожушко.

Впрочем, удержать преимущество Александрии не удалось. Манор Соломом спустя пять минут после выхода на поле сравнял счет, а затем возвращение на поле забитым мячом отметил Жуниор Мораес.

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Интересно, что форвард сборной Украины появился на поле за минуту до того, как забил гол.

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Александрия – Шахтер – 1:2

Голы: Кожушко (63) – Соломон (70), Мораес (76)

Шахтер как минимум на сутки останется на первом месте и даже имеет шанс уйти на каникулы в статусе зимнего чемпиона, если Динамо потеряет очки в матче против Зари.