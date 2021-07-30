30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 17:00
Минай --
Колос --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
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Львів – Шахтар: де і коли дивитися візит Де Дзербі на "Арену-Львів"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
30 липня, 14:50
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Поєдинок між Львовом та Шахтарем відкриє другий тур чемпіонату України 2021/2022. Початок матчу – о 19:00
Шахтар вирушить в гості до Львова
Шахтар вирушить в гості до Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Львов", Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч другого туру чемпіонату України 2021/2022 між Львовом і Шахтарем почнеться о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена-Львів". Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Львів – Шахтар? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV (по підписці). Крім того, онлайн-трансляція матчу Львів – Шахтар пройде у нас на сайті.

Якщо ж ви не встигли подивитися матч в прямому ефірі, в повторі його можна буде побачити о 23:25 на телеканалі Футбол 2, а також в суботу, 31 липня:

  • о 08:10 на телеканалі Футбол 2
  • о 12:45 на телеканалі Футбол 1
  • о 17:05 на телеканалі Футбол 1
  • о 02:10 на телеканалі Футбол 2

Обидва суперники непогано показали себе в минулі вихідні. Львів вийшов на матч з Маріуполем в обмеженому складі через епідемію коронавірусу, однак це не завадило "городянам" здобути один бал. Більш того, по грі саме Львів більше заслуговував на перемогу.

В тренді

Шахтар же зміг здолати Інгулець в першому матчі Де Дзербі в УПЛ. "Гірники" забили два голи до перерви і спокійно доводили гру до логічної перемоги, проте гол Стеффена за 10 хвилин до фінального свистка змусив уболівальників трохи попереживати.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, однозначним фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі виглядає зовсім символічним – 1.20. На нічию виставлений коефіцієнт 6.70, на перемогу гостей – аж 15.00. Більш того, букмекери не сильно вірять навіть в гол команди Безсмертного (2.21).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Десна Десна Дес
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Шахтар Шахтар Шах
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
4
Олександрія Олександрія Оле
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
6
Ворскла Ворскла Вор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
7
Маріуполь Маріуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
8
Львів Львів Льв
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
9
Верес Верес Вер
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
10
Колос Колос Кол
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
11
Минай Минай Мин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
12
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
13
Рух Рух Рух
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
14
Інгулець Інгулець Інг
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
15
Зоря Зоря Зор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
16
Чорноморець Чорноморець Чор
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
8
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