Червоні дні календаря, як у жінок. Як президент клубу УПЛ передбачив напад на Україну

Юрій Береза зазначив, що війна Росії та України почалася ще 8 років тому, коли фашисти анексували Крим та підтримали сепаратизм на Донбасі.

Юрій Береза очікував нападу на Україну у лютому

24 лютого армія РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вже три тижні фашисти тероризують наші міста та вбивають мирне населення по всій країні.

Щоправда, справжня війна Росії проти України розпочалася ще 2014 року. Саме тоді путінська армія аннексувала Крим, а також почала підтримувати терористичні угруповання "ДНР" та "ЛНР", просуваючи сепаратизм на Донбасі.

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Про це нагадує і почесний президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза у своєму інтерв'ю FanDay. Більше того, фахівець передбачав напад орків саме після 23 лютого, адже саме цього дня сусідня країна святкує день захисника вітчизни.

"Західний світ проковтнув те, що зробив Путін у 2014 році, і ми отримали загострення у 2022-му. Це загострення хвороби плішивого ідіота. Коли я кричав у 2014 році, що ми воюємо з росіянами, то Київ, Харків та Чернігів думали, що ми брешемо. Тоді довкола мене був проплачений російський хайп. Скажу чесно, я очікував загострення війни 23 лютого, тому що ці дебіли мають червоні дні календаря, як у жінок. Це збіговисько зібралося під ідеологією неіснуючої імперії, яку збудували комуністи.

Юрій Береза / Фото: Дніпровська панорама