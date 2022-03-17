Красные дни календаря, как у женщин. Как президент клуба УПЛ предсказал нападение на Украину

Юрий Береза отметил, что война России и Украины началась еще 8 лет назад, когда фашисты аннексировали Крым и поддержали сепаратизм на Донбассе

Юрий Береза ожидал нападения на Украину в феврале

24 февраля армия РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.. Уже три недели фашисты терроризируют наши города и убивают мирное население по всей стране.

Правда, настоящая война России против Украины началась еще в 2014 году. Именно тогда путинская армия аннексировала Крым, а также начала поддерживать террористические группировки "ДНР" и "ЛНР", продвигая сепаратизм на Донбассе.

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Об этом напоминает и почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза в своем интервью FanDay. Более того, специалист предвидел нападение орков именно после 23 февраля, ведь именно в этот день соседняя страна празднует день защитника отечества.

"Западный мир проглотил то, что сделал Путин в 2014 году, и мы получили обострение в 2022-ом. Это обострение болезни плешивого идиота. Когда я кричал в 2014 году, что мы воюем с россиянами, то Киев, Харьков и Чернигов думали, что мы врем. Тогда вокруг меня был проплаченный российский хайп. Скажу честно, я ожидал обострения войны 23 февраля, потому что у этих дебилов есть красные дни календаря, как у женщин. Это сборище собралось под идеологией несуществующей империи, которую построили коммунисты.

Юрий Береза / Фото: Днепровская панорама