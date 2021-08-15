Колос – Рух: відео голів та огляд матчу УПЛ

Команда Руслана Костишина догравала матч удесятьох, проте все одно зуміла вирвати нічию в поєдинку з Рухом
Колос і Рух розписали нічию / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні в Ковалівці відбувся матч 4 туру чемпіонату України, в якому Колос приймав Рух. Команди обмінялися голами та розписали нічию.
У першому таймі ініціативою володів Рух, який пішов на перерву з мінімальною перевагою. В середині першого тайму Борячук відгукнувся на подачу зі штрафного і з близької відстані розстріляв ворота Волинця.
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Вже після перерви гру під свій контроль взяв Колос. Команда Руслана Костишина залишилася в меншості через вилучення Рома, однак все одно змогла зрівняти рахунок. У метушні в чужому майданчику Новак швидше за всіх зорієнтувався і проштовхнув м'яч у ворота.
Надалі ковалівці були ближче до перемоги, однак в підсумку рахунок більше не змінився. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу:
24 хвилина. Гол Андрія Борячука
59 хвилина. Вилучення Матії Рома
65 хвилина. Гол Євгена Новака
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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3
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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