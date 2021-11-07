Герой Євро забив ювілейний гол і приніс Дніпру-1 перемогу над Інгульцем

Дніпро-1 обіграв Інгулець у 14-му турі чемпіонату України завдяки голу героя збірної України на Євро-2020 та продовжує боротьбу за медалі
Дніпро-1 радіє перемозі над Інгульцем / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Єдиний гол у матчі забив Артем Довбик. Для гравця збірної України це вже восьмий матч у поточній Прем'єр-лізі. Він лише на один удар відстає від динамівця Віктора Циганкова.
До речі, цей гол став ювілейним для Дніпра-1 – сотим для команди у Прем'єр-лізі.
Зазначимо, що з кінця першого тайму Інгулець грав у меншості після вилучення Михайла Шишки, який заробив два попередження протягом чотирьох хвилин.
Дніпро-1 набрав 28 очок і зрівнявся з Ворсклою, яка вчора сенсаційно здолала Динамо 2:0. До речі, після вчорашнього матчу у Києві спалахнув расистський скандал. Бразильський нападник Ворскли Лукас Рангел заявив, що зазнав расистських образ.
Також дніпряни обійшли Зорю, але луганці ще свій матч звітного туру не провели. А ось Інгулець опустився на 14-й рядок. Клуб із Петрово в попередній раз вигравав ще наприкінці серпня.
1
14
11
2
1
35
7
28
35
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
2
13
10
2
1
35
7
28
32
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
3
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті
23
Пропущені
11
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
В
4
14
9
1
4
21
14
7
28
Забиті
21
Пропущені
14
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
5
13
8
2
3
30
16
14
26
Забиті
30
Пропущені
16
Різниця
14
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
6
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті
14
Пропущені
10
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
Н
7
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
8
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті
16
Пропущені
22
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
9
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті
15
Пропущені
21
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
10
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забиті
13
Пропущені
18
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
В
П
11
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті
7
Пропущені
18
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забиті
16
Пропущені
29
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
П
13
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті
9
Пропущені
20
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
14
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забиті
9
Пропущені
23
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
15
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забиті
8
Пропущені
20
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
16
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті
17
Пропущені
32
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
П