Герой Євро забив ювілейний гол і приніс Дніпру-1 перемогу над Інгульцем

Дніпро-1 обіграв Інгулець у 14-му турі чемпіонату України завдяки голу героя збірної України на Євро-2020 та продовжує боротьбу за медалі

Дніпро-1 радіє перемозі над Інгульцем / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Єдиний гол у матчі забив Артем Довбик. Для гравця збірної України це вже восьмий матч у поточній Прем'єр-лізі. Він лише на один удар відстає від динамівця Віктора Циганкова.

До речі, цей гол став ювілейним для Дніпра-1 – сотим для команди у Прем'єр-лізі.

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Зазначимо, що з кінця першого тайму Інгулець грав у меншості після вилучення Михайла Шишки, який заробив два попередження протягом чотирьох хвилин.

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Дніпро-1 набрав 28 очок і зрівнявся з Ворсклою, яка вчора сенсаційно здолала Динамо 2:0. До речі, після вчорашнього матчу у Києві спалахнув расистський скандал. Бразильський нападник Ворскли Лукас Рангел заявив, що зазнав расистських образ.

Також дніпряни обійшли Зорю, але луганці ще свій матч звітного туру не провели. А ось Інгулець опустився на 14-й рядок. Клуб із Петрово в попередній раз вигравав ще наприкінці серпня.