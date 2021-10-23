Дубль Шестакова знищив Маріуполь у Рівному

Верес закріпився в середині турнірної таблиці Прем'єр-ліги після домашньої перемоги над Маріуполем

Боротьба за м'яч у матчі Верес - Маріуполь / Фото: ФК "Верес"

Середняк проти аутсайдера – це про матч 12-го туру чемпіонату України. Верес приймав Маріуполь.

Азовці ніяк не можуть вийти з крутого піке. У 12 матчах команда набрала лише чотири очки. Сьогодні програла.

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Годину довелося чекати глядачам перший гол в цьому матчі. Шестаков виявився спритнішим за всіх, коли м'яч відскочив від каркасу.

А незабаром Сергій оформив дубль. Цього разу він першим опинився на м'ячі після подачі з флангу і головою відправив його у ворота. Впевнена перемога рівненського клубу.

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Верес – Маріуполь – 2:0

Голи: Шестаков (64, 80)

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Верес: Когут, Немчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат, Полюлях (Махньов, 88), Петько, Г. Пасіч (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Е. Пасіч (Дахнівський, 42), Сергійчук (Шестаков, 46) .

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Чех, Кащук (Світюха, 86), Топалов, Мишньов (Шостак, 86), Очеретько, Кулаков (В'юнник, 67).

Нагадаємо, що сьогодні матч Ворскла – Шахтар: дивіться онлайн.