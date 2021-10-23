Дубль Шестакова уничтожил Мариуполь в Ровно

Верес укрепился в середине турнирной таблицы Премьер-лиги после домашней победы над Мариуполем
Борьба за мяч в матче Верес - Мариуполь / Фото: ФК "Верес"
Середняк против аутсайдера – это о матче 12-го тура чемпионата Украины. Верес принимал Мариуполь.
Азовцы никак не могут выйти из крутого пике. В 12 матчах команда набрала всего четыре очка. Сегодня проиграла.
Час пришлось ждать зрителям первый гол в этом матче. Шестаков оказался расторопней всех, когда мяч отскочил от каркаса.
А вскоре Сергей оформил дубль. На этот раз он первым оказался на мяче после подачи с фланга и головой отправил его в ворота. Уверенная победа ровенского клуба.
Верес – Мариуполь – 2:0
Голы: Шестаков (64, 80)
Верес: Когут, Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Полюлях (Махнев, 88), Петько, Г. Пасич (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Е. Пасич (Дахновский, 42), Сергийчук (Шестаков, 46).
Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Чех, Кащук (Свитюха, 86), Топалов, Мишнев (Шостак, 86), Очеретько, Кулаков (Вьюнник, 67).
Напомним, что сегодня матч Ворскла – Шахтер: смотрите онлайн.
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