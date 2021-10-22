Ворскла может выйти на второе место: расписание и трансляции 12-го тура УПЛ

В этом туре сыграют между собой четыре команды, которые сражаются за медали чемпионата Украины и места в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Ворскла vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

С пятницы по воскресенье в Украине будет сыгран 12-й тур Премьер-лиги. Все матчи начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове.

А поединки в этом туре будут интересными. Ведь сойдутся между собой главные претенденты на медали.

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Пятница, 22 октября

17:00. Десна – Александрия

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.35 – 3.25 – 3.10

19:30. Металлист 1925 – Ингулец

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.55 – 3.25 – 2.85

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Суббота, 23 октября

14:00. Верес – Мариуполь

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.05 – 3.35 – 3.75

17:00. Ворскла – Шахтер

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 6.90 – 4.80 – 1.42

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19:30. Черноморец – Львов

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.31 – 3.20 – 3.25

Воскресенье, 24 октября

14:00. Рух – Минай

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 1.93 – 3.40 – 4.10

17:00. Динамо – Днепр-1

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.31 – 5.40 – 9.30

19:30. Заря – Колос

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.64 – 3.90 – 5.30

Турнирная таблица