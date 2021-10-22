Ворскла может выйти на второе место: расписание и трансляции 12-го тура УПЛ

В этом туре сыграют между собой четыре команды, которые сражаются за медали чемпионата Украины и места в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Ворскла vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
С пятницы по воскресенье в Украине будет сыгран 12-й тур Премьер-лиги. Все матчи начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове.
А поединки в этом туре будут интересными. Ведь сойдутся между собой главные претенденты на медали.
Пятница, 22 октября
17:00. Десна – Александрия
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.35 – 3.25 – 3.10
19:30. Металлист 1925 – Ингулец
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.55 – 3.25 – 2.85
Суббота, 23 октября
14:00. Верес – Мариуполь
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.05 – 3.35 – 3.75
17:00. Ворскла – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 6.90 – 4.80 – 1.42
19:30. Черноморец – Львов
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.31 – 3.20 – 3.25
Воскресенье, 24 октября
14:00. Рух – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.93 – 3.40 – 4.10
17:00. Динамо – Днепр-1
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.31 – 5.40 – 9.30
19:30. Заря – Колос
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.64 – 3.90 – 5.30
Турнирная таблица
1
11
9
2
0
29
3
26
29
Забитые
29
Пропущеные
3
Разница
26
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
2
11
8
2
1
29
6
23
26
Забитые
29
Пропущеные
6
Разница
23
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
3
11
7
3
1
21
8
13
24
Забитые
21
Пропущеные
8
Разница
13
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
Н
4
11
7
1
3
16
12
4
22
Забитые
16
Пропущеные
12
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
П
5
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые
23
Пропущеные
15
Разница
8
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
6
11
5
3
3
11
9
2
18
Забитые
11
Пропущеные
9
Разница
2
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
В
7
11
5
2
4
13
16
-3
17
Забитые
13
Пропущеные
16
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
Н
8
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забитые
11
Пропущеные
14
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
9
11
4
3
4
10
12
-2
15
Забитые
10
Пропущеные
12
Разница
-2
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
В
10
10
3
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5
8
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-4
11
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
П
Н
В
11
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
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Результаты последних матчей:
П
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18
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8
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
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П
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4
5
6
12
-6
7
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
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П
П
П
Н
14
11
1
3
7
7
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6
Забитые
7
Пропущеные
19
Разница
-12
Результаты последних матчей:
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П
В
Н
П
15
11
1
3
7
11
25
-14
6
Забитые
11
Пропущеные
25
Разница
-14
Результаты последних матчей:
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П
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П
Н
16
11
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1
9
13
27
-14
4
Забитые
13
Пропущеные
27
Разница
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Результаты последних матчей:
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П
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