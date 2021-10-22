21 октября 22:00
ЦСКА София 0
Заря 1
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Ворскла может выйти на второе место: расписание и трансляции 12-го тура УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
22 октября, 17:18
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В этом туре сыграют между собой четыре команды, которые сражаются за медали чемпионата Украины и места в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Ворскла vs Шахтер
Ворскла vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

С пятницы по воскресенье в Украине будет сыгран 12-й тур Премьер-лиги. Все матчи начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове.

А поединки в этом туре будут интересными. Ведь сойдутся между собой главные претенденты на медали.

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Чемпионат Украины
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Пятница, 22 октября

17:00. Десна – Александрия
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.35 – 3.25 – 3.10

19:30. Металлист 1925 – Ингулец
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.55 – 3.25 – 2.85

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Суббота, 23 октября

14:00. Верес – Мариуполь
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.05 – 3.35 – 3.75

17:00. Ворскла – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 6.90 – 4.80 – 1.42

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19:30. Черноморец – Львов
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.31 – 3.20 – 3.25

Воскресенье, 24 октября

14:00. Рух – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.93 – 3.40 – 4.10

17:00. Динамо – Днепр-1
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.31 – 5.40 – 9.30

19:30. Заря – Колос
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.64 – 3.90 – 5.30

Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
11
9
2
0
29
3
26
29
Забитые 29
Пропущеные 3
Разница 26
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
11
8
2
1
29
6
23
26
Забитые 29
Пропущеные 6
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
11
7
3
1
21
8
13
24
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В В Н
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
11
7
1
3
16
12
4
22
Забитые 16
Пропущеные 12
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В П
5
Заря Заря Зар
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые 23
Пропущеные 15
Разница 8
Результаты последних матчей: П В В В Н
6
Александрия Александрия Але
11
5
3
3
11
9
2
18
Забитые 11
Пропущеные 9
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В П В
7
Десна Десна Дес
11
5
2
4
13
16
-3
17
Забитые 13
Пропущеные 16
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П В Н
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забитые 11
Пропущеные 14
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В Н П
9
Верес Верес Вер
11
4
3
4
10
12
-2
15
Забитые 10
Пропущеные 12
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н П П В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П В П В П
12
Ингулец Ингулец Инг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
Минай Минай Мин
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
14
Львов Львов Льв
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: П П В Н П
15
Черноморец Черноморец Чер
11
1
3
7
11
25
-14
6
Забитые 11
Пропущеные 25
Разница -14
Результаты последних матчей: П П Н П Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забитые 13
Пропущеные 27
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П В

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Барселона

24 окт

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

24 окт

18:30

Ливерпуль

3.08

3.78

2.34
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
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