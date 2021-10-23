Ворскла – Шахтер: онлайн битвы в УПЛ

Вторая и третья команды чемпионата Украины встретятся в Полтаве. Следите за мультимедийным онлайном матча на нашем сайте

Суббота, 23 октября, в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского состоится матч 12-го тура украинской Премер-лиги. Встречаются Ворскла и Шахтер.

Матч начнется в 17:00 и мы проведем онлайн-трансляцию поединка Ворскла – Шахтер с повторами голов.

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Турнирное положение

В текущем сезоне полтавчане проиграли только раз – в конце августа Заре. Дальше была ничья с Десной, а 19 сентября началась победная серия, которая к этому туру насчитывает уже 4 матча (Минай, Колос, Ингулец, Александрия).

"Горняки" не проигрывают в УПЛ уже восемь игр подряд.

В турнирной таблице Шахтер идет на втором месте и на два очка опережает Ворсклу. В случае победы полтавчане могут попасть в зону Лиги чемпионов.

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 11 9 2 0 29 3 26 29 Забитые 29 Пропущеные 3 Разница 26 Результаты последних матчей: В Н В В В 2 Шахтер Шах 11 8 2 1 29 6 23 26 Забитые 29 Пропущеные 6 Разница 23 Результаты последних матчей: В Н В В В 3 Ворскла Вор 11 7 3 1 21 8 13 24 Забитые 21 Пропущеные 8 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В В Н 4 Днепр-1 Дне 11 7 1 3 16 12 4 22 Забитые 16 Пропущеные 12 Разница 4 Результаты последних матчей: В В П В П 5 Заря Зар 11 6 2 3 23 15 8 20 Забитые 23 Пропущеные 15 Разница 8 Результаты последних матчей: П В В В Н 6 Александрия Але 12 5 4 3 12 10 2 19 Забитые 12 Пропущеные 10 Разница 2 Результаты последних матчей: Н П Н В П 7 Металлист 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забитые 15 Пропущеные 14 Разница 1 Результаты последних матчей: В В В В Н 8 Десна Дес 12 5 3 4 14 17 -3 18 Забитые 14 Пропущеные 17 Разница -3 Результаты последних матчей: Н Н П П В 9 Верес Вер 11 4 3 4 10 12 -2 15 Забитые 10 Пропущеные 12 Разница -2 Результаты последних матчей: В Н П П В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: В П П Н В 11 Колос Кол 10 3 2 5 7 16 -9 11 Забитые 7 Пропущеные 16 Разница -9 Результаты последних матчей: П В П В П 12 Ингулец Инг 11 2 2 7 9 22 -13 8 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: П П Н П П 13 Минай Мин 10 1 4 5 6 12 -6 7 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: Н П П П Н 14 Львов Льв 11 1 3 7 7 19 -12 6 Забитые 7 Пропущеные 19 Разница -12 Результаты последних матчей: П П В Н П 15 Черноморец Чер 11 1 3 7 11 25 -14 6 Забитые 11 Пропущеные 25 Разница -14 Результаты последних матчей: П П Н П Н 16 Мариуполь Мар 11 1 1 9 13 27 -14 4 Забитые 13 Пропущеные 27 Разница -14 Результаты последних матчей: П П П П В

История противостояния

В чемпионатах Украины команды встречались 52 раза. Шахтер выиграл 39 поединков, Ворскла – 3, а вничью завершились 10 встреч. Разница мячей: 106–30 в пользу донецкого клуба.

На поле Ворсклы – 26 матчей: +3=6-17, мячи – 14-43.

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Букмекеры

Аналитики считают Шахтер фаворитом встречи: коэффициент на победу "горняков" – 1.3, на ничью – 5.50, на победу Ворсклы – 8.70.

Вероятность исхода встречи: победа Ворсклы – 11%, ничья – 17%, победа Шахтера – 72%.

Где смотреть

Матч Ворскла – Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 1". Трансляция начнется в 17:00.