До сліз. Зворушливий лист від мами фаната зачитали футболістам "Шахтаря"

Перед матчем "Шахтар" – "Рома" (18 березня) в український клуб надійшов лист від мами вболівальника Богдана Алексєєва. Разом вони хотіли підтримати улюблену команду, але Богдан не дожив до матчу. Він помер після тривалої боротьби з хворобою.

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В "Шахтарі" прочитали цей зворушливий лист футболістам під час тренування перед матчем. Гравці зібрали підписи на футболці з ім'ям Алексєєва і передали її батькам хлопчика.

Наводимо текст листа:

Шановний клуб Шахтар.

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Напевно, таких листів від уболівальників ви отримуєте багато щодня. Але цей лист дуже особливий. Я навіть не знаю, з чого почати. Ваша команда зіграла ключову роль в житті мого сина. Він жив вашою командою і вашими досягненнями. Він щиро вболівав, він любив кожного гравця, він проживав з вами кожну гру.

На жаль, ми так і не змогли потрапити на ваші матчі через його хворобу. Але для мене, як для його мами, в пам'ять про мого сина дуже важливо висловити слова подяки вашій команді за все, що ви зробили для нього.

Мій син хворів з дитинства. Ми пережили дуже складні часи. Але мужньо витримали лікування. На жаль, його навчання проходило вдома, на жаль, було мало спілкування з однолітками. І ваша команда дійсно стала для нього головним захопленням, його надією, його розрадою.

У нього не було можливості грати в футбол особисто, тому що все життя він провів в інвалідному візку. Але він добре вчився і багато читав. Особливо – футбольні новини. Він створив особисті сторінки в Facebook і Instagram, щодня викладав фотографії футболістів, висвітлював цікаві моменти ігор, писав новини і вболівав.

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Я не можу словами передати всю важливість вашої команди в його житті і всю важливість цього листа для мене. Сподіваюся, що ви відгукнетеся на цей лист і, можливо, зачитаєте його команді. Щоб вони знали, що є така людина, мій син – Алексєєв Богдан, який завжди їх підтримує.

Моєму сину 4 березня 2021 року мало виповнитися 20 років. Але хвороба розлучила нас 21 лютого цього року. І в пам'ять про мого сина я відправляю вам частину моїх надій і мрій, які ми так і не змогли втілити в життя, коли він був живий.

"Це дуже важливо для нас. Я думаю, Богдан був би дуже радий, щасливий. Я думаю, сьогодні він буде підтримувати вашу команду. Як і завжди", – говорить мама Богдана, Ольга Алексєєва.

На матчі "Шахтар" – "Рома" для Богдана Алексєєва було зарезервоване місце.

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