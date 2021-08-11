11 серпня 22:00
Челсі --
Вільярреал --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Чемпіонат України 2021/2022

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Динамо – Минай: де і коли дивитися матч УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
11 серпня, 13:00
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Київська команда здобула дві перемоги на старті чемпіонату України і в разі перемоги над гостями із Закарпаття очолить турнірну таблицю
Динамо битиметься з Минаєм в перенесеному матчі 1-го туру УПЛ
Динамо битиметься з Минаєм в перенесеному матчі 1-го туру УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч першого туру чемпіонату України 2021/2022 між Динамо і Минаєм почнеться о 19:30 за київським часом. Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Динамо – Минай? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі 2+2, а також на сервісі OLL.TV (по підписці). Крім того, онлайн-трансляція матчу Динамо – Минай пройде у нас на сайті.

Обидві команди поки не втрачали очки в чемпіонаті України, однак і зіграли вони не всі поєдинки. Динамо зуміло впевнено здолати в другому турі Верес (4:0), а в неділю обіграло в гостях Зорю (2:1).

Минай же поки провів лише один матч, адже, крім гри з Динамо, УПЛ перенесла ще й дуель закарпатців з Колосом через участь команди Костишина в Лізі конференцій. У своїй поки єдиній грі сезону Минай вирвав перемогу у Олександрії.

Перемога в звітному матчі допоможе команді Кобіна наздогнати Динамо і Шахтар в таблиці. У свою чергу успіх команди Луческу гарантує киянам першу сходинку в чемпіонаті України, адже максимум в трьох турах поки набирала лише Десна.

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Історія особистих зустрічей. Динамо і Минай провели всього чотири очні зустрічі і всі вони завершилися на користь киян. У 2018 і 2020 роках столична команда перемагала закарпатців в Кубку України (3:1 і 2:0 відповідно). А в минулому сезоні підопічні Луческу двічі знищили новачка УПЛ із загальним рахунком 7:0.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Динамо є беззаперечним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх киян становить всього 1.12, тоді як на перемогу Миная – 27.00. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 8.10.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал 2+2. Старт прямої трансляції – о 19:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Десна Десна Дес
3
3
0
0
7
1
6
9
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Ворскла Ворскла Вор
3
2
1
0
8
3
5
7
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В Н
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
3
2
1
0
7
3
4
7
Забиті 7
Пропущені 3
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В Н
4
Динамо Динамо Дин
2
2
0
0
6
1
5
6
Забиті 6
Пропущені 1
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В
5
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
6
Олександрія Олександрія Оле
3
2
0
1
3
2
1
6
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
7
Шахтар Шахтар Шах
3
2
0
1
6
3
3
6
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В
8
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
9
Зоря Зоря Зор
3
1
0
2
6
4
2
3
Забиті 6
Пропущені 4
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В П
10
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
11
Рух Рух Рух
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П П
12
Маріуполь Маріуполь Мар
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П Н
13
Верес Верес Вер
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П Н
14
Львів Львів Льв
3
0
1
2
2
8
-6
1
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н
15
Чорноморець Чорноморець Чор
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П
16
Інгулець Інгулець Інг
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Дніпро-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Середа, 11 серпня
19:30
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Пʼятниця, 13 серпня
19:30
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Субота, 14 серпня
17:00
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19:30
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Неділя, 15 серпня
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19:30
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Понеділок, 16 серпня
19:00
Середа, 18 серпня
19:30
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Субота, 21 серпня
17:00
19:30
19:30
Неділя, 22 серпня
17:00
19:30
21:30
Понеділок, 23 серпня
19:30
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
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