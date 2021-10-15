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Навіть коли мене підривали – це не той драйв: чому президент українського клубу витрачає мільйони

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 жовтня, 20:53
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Олександр Поворознюк розповів, що витрачає в рік близько трьох мільйонів доларів на Інгулець і порівняв футбол з дитиною
Бос клуба з Петрового
Бос клуба з Петрового / Фото: Канал Футбол

Президент Інгульця Олександр Поворознюк зізнався скільки витрачає на клуб Прем'єр-ліги. І яке задоволення від цього отримує.

"Трачу на Інгулець в межах трьох мільйонів доларів і я не шкодую про це. Я отримую кайф від цього, особливо коли на останній хвилині ми забиваємо гол. Це драйв, мені такого заряду для роботи вистачає, що я місяць цілодобово працюю, щоб ще отримати грошей і витратити їх на футбол.

У реальному житті таких емоцій немає. Навіть коли мене підривали, стріляли – це не той драйв. Я до футболу ставлюся як до ще однієї своєї дитини, яка приносить задоволення", – заявив Поворознюк в інтерв'ю каналу Пряма червона.

Після 10 матчів Інгулець в чемпіонаті України займає 12-е місце. Команда набрала всього 8 очок. У цьому турі Інгулець повинен був грати з Рухом, але львівський клуб пішов на карантин через коронавіруса.

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3
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20
5
Дніпро-1
10
14:12
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6
Олександрія
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Десна
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8
Металіст 1925
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13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
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11
12
Інгулець
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