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СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Даже когда меня взрывали – это не тот драйв: почему президент украинского клуба тратит миллионы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 октября, 20:53
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Александр Поворознюк рассказал, что тратит в год около трех миллионов долларов на Ингулец и сравнил футбол с ребенком
Босс клуба из Петрово
Босс клуба из Петрово / Фото: Канал Футбол

Президент Ингульца Александр Поворознюк признался сколько тратит на клуб Премьер-лиги. И какое удовольствие от этого получает.

"Трачу на Ингулец в пределах трех миллионов долларов и я не жалею об этом. Я получаю кайф от этого, особенно когда на последней минуте мы забиваем гол. Это драйв, мне такого заряда для работы хватает, что я месяц сутками работаю, чтобы еще получить денег и потратить их на футбол.

В реальной жизни таких эмоций нет. Даже когда меня взрывали, стреляли – это не тот драйв. Я к футболу отношусь как к еще одному своему ребенку, который приносит удовольствие", – заявил Поворознюк в интервью каналу Пряма червона.

После 10 матчей Ингулец в чемпионате Украины занимает 12-е место. Команда набрала всего 8 очков. В этом туре Ингулец должен был играть с Рухом, но львовский клуб ушел на карантин из-за коронавируса.

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13
9
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Рух
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Колос
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Ингулец
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8
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6
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Минай
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6
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