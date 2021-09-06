Білорус буде рятувати Львів. Аутсайдер УПЛ призначив тренера

Відомий білоруський тренер Олег Дулуб підписав на рік контракт з ФК Львів, який займає передостаннє місце в чемпіонаті України

Олег Дулуб раніше уже працював в Україні

Клуб української Прем'єр-ліги оголосив про призначення нового тренера. ФК Львів очолив білоруський фахівець Олег Дулуб.

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Наставник змінив на цій посаді Анатолія Безсмертного, повідомила прес-служба львів'ян.

Сторони підписали контракт на один рік з можливістю його продовження ще на сезон.

Це не перший вояж Олега Дулуба в Україну. У 2016-2017 роках він працював зі львівськими Карпатами і одеським Чорноморцем.

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Останнім місцем роботи Дулуба був білоруський клуб Крумкачи, який йде на третьому місце в національному чемпіонаті.

Нагадаємо, ФК Львів займає 15-е місце в чемпіонаті України, набравши два очки після шести турів.