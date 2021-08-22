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Динамо 0
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Чорноморець --
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Олександрія підтвердила реноме "грози авторитетів", обігравши на виїзді Колос

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
22 серпня, 21:28
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Команда Юрія Гури в нинішньому чемпіонаті вже перемогла учасників єврокубків -Зорю і Шахтар, тепер черга дійшла і до ковалівців
Колос - Олександрія
Колос - Олександрія / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Сьогодні, 22 серпня, в Ковалівці був зіграний матч 5-го туру УПЛ між командами Колос і Олександрія.

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Як часто буває в поєдинках сусідів по турнірній таблиці, гра йшла за шість очок.

Захисник Колоса Новак достроково покинув поле на ношах
Захисник Колоса Новак достроково покинув поле на ношах / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Обидві команди в першому таймі не особливо ризикували і матч проходив у позиційній боротьбі. На початку поєдинку в результаті зіткнення аргентинця Спінеллі і Новака, український захисник змушений був достроково залишити поле.

У другому таймі в складі гостей на поле вийшов досвідчений Сергій Рибалка. Саме після подачі з кутового екс-динамівця, захисник Олександрії Владислав Бабогло забив гол, який, як виявилося, став переможним для "городян".

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Олександрія здобула третю перемогу в чемпіонаті і вийшла на шосте місце в турнірній таблиці. А команда Руслана Костишина зазнала першої поразки в п'яти турах УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Колос – Олександрія – 0:1

Голи: Бабогло (52).

Колос: Маханьков, Золотов, Павловець (Костишин, 76), Петров, Новак (Гавриш, 6), Саків (Чорноморець, 76), Мілько, Нгамба (Богданов, 57), Дієго, Чурко, Сітчінава (Лисенко, 76).

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Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Мірошниченко, Дубра, Цуріков, Калюжний, Третьяков, Кожушко (Одарюк, 65), Демченко (Рибалка, 46), Спінеллі (Устименко, 46).

Таблиця чемпіонату України:

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті 11
Пропущені 3
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В П В В
2
Десна Десна Дес
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті 11
Пропущені 4
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
3
1
0
9
2
7
10
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті 10
Пропущені 5
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
5
3
1
1
5
3
2
10
Забиті 5
Пропущені 3
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н В П В
7
Зоря Зоря Зор
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті 11
Пропущені 8
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н П В П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В П В
9
Колос Колос Кол
4
1
2
1
2
2
0
5
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П Н В Н
10
Верес Верес Вер
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті 3
Пропущені 7
Різниця -4
Результати останніх матчів: В Н П П Н
11
Минай Минай Мин
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті 2
Пропущені 4
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н П В
12
Рух Рух Рух
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забиті 5
Пропущені 14
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В П П П
14
Львів Львів Льв
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті 3
Пропущені 9
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П Н
15
Маріуполь Маріуполь Мар
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П П Н
16
Інгулець Інгулець Інг
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забиті 3
Пропущені 10
Різниця -7
Результати останніх матчів: Н П П П

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
5
11:3
12
2
Десна
4
9:2
12
3
Ворскла
5
11:4
11
4
Динамо
4
9:2
10
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Чорноморець
5
5:14
3
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
5
8:12
1
16
Інгулець
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3:10
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