Олександрія підтвердила реноме "грози авторитетів", обігравши на виїзді Колос

Команда Юрія Гури в нинішньому чемпіонаті вже перемогла учасників єврокубків -Зорю і Шахтар, тепер черга дійшла і до ковалівців

Колос - Олександрія / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Сьогодні, 22 серпня, в Ковалівці був зіграний матч 5-го туру УПЛ між командами Колос і Олександрія.

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Як часто буває в поєдинках сусідів по турнірній таблиці, гра йшла за шість очок.

Захисник Колоса Новак достроково покинув поле на ношах / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Обидві команди в першому таймі не особливо ризикували і матч проходив у позиційній боротьбі. На початку поєдинку в результаті зіткнення аргентинця Спінеллі і Новака, український захисник змушений був достроково залишити поле.

У другому таймі в складі гостей на поле вийшов досвідчений Сергій Рибалка. Саме після подачі з кутового екс-динамівця, захисник Олександрії Владислав Бабогло забив гол, який, як виявилося, став переможним для "городян".

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Олександрія здобула третю перемогу в чемпіонаті і вийшла на шосте місце в турнірній таблиці. А команда Руслана Костишина зазнала першої поразки в п'яти турах УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Колос – Олександрія – 0:1

Голи: Бабогло (52).

Колос: Маханьков, Золотов, Павловець (Костишин, 76), Петров, Новак (Гавриш, 6), Саків (Чорноморець, 76), Мілько, Нгамба (Богданов, 57), Дієго, Чурко, Сітчінава (Лисенко, 76).

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Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Мірошниченко, Дубра, Цуріков, Калюжний, Третьяков, Кожушко (Одарюк, 65), Демченко (Рибалка, 46), Спінеллі (Устименко, 46).

Таблиця чемпіонату України: