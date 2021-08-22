Александрия подтвердила реноме "грозы авторитетов", обыграв на выезде Колос

Команда Юрия Гуры в нынешнем чемпионате уже победила участников еврокубков -Зарю и Шахтер, теперь очередь дошла и до ковалевцев

Колос - Александрия / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Сегодня, 22 августа, в Ковалевке был сыгран матч 5-го тура УПЛ между командами Колос и Александрия.

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Как часто бывает в играх соседей по турнирной таблице, игра шла за шесть очей.

Защитник Колоса Новак досрочно покинул поле на носилках / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Обе команды в первом тайме не особо рисковали и матч проходил в позиционной борьбе. В начале поединка в результате столкновения аргентинца Спинелли и Новака, украинский защитник вынужден был досрочно покинуть поле.

Во втором тайме в составе гостей на поле вышел опытный Сергей Рыбалка. Именно после подачи с углового экс-динамовца, защитник Александрии Владислав Бабогло забил гол, который, как оказалось, стал победным для "горожан".

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Александрия одержала третью победу в чемпионате и вышла на шестое место в турнирной таблице. А команда Руслана Костышина потерпела первое поражение в пяти турах УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

Колос – Александрия – 0:1

Голы: Бабогло (52).

Колос: Маханьков, Золотов, Павловец (Костышин, 76), Петров, Новак (Гавриш, 6), Сакив (Черноморец, 76), Милько, Нгамба (Богданов, 57), Диего, Чурко, Ситчинава (Лысенко, 76).

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Александрия: Билык, Бабогло, Ковалец, Мирошниченко, Дубра, Цуриков, Калюжный, Третьяков, Кожушко (Одарюк, 65), Демченко (Рыбалка, 46), Спинелли (Устименко, 46).

Таблица чемпионата Украины: