Александрия подтвердила реноме "грозы авторитетов", обыграв на выезде Колос

Команда Юрия Гуры в нынешнем чемпионате уже победила участников еврокубков -Зарю и Шахтер, теперь очередь дошла и до ковалевцев
Колос - Александрия / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка
Сегодня, 22 августа, в Ковалевке был сыгран матч 5-го тура УПЛ между командами Колос и Александрия.
Как часто бывает в играх соседей по турнирной таблице, игра шла за шесть очей.
Защитник Колоса Новак досрочно покинул поле на носилках / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка
Обе команды в первом тайме не особо рисковали и матч проходил в позиционной борьбе. В начале поединка в результате столкновения аргентинца Спинелли и Новака, украинский защитник вынужден был досрочно покинуть поле.
Во втором тайме в составе гостей на поле вышел опытный Сергей Рыбалка. Именно после подачи с углового экс-динамовца, защитник Александрии Владислав Бабогло забил гол, который, как оказалось, стал победным для "горожан".
Александрия одержала третью победу в чемпионате и вышла на шестое место в турнирной таблице. А команда Руслана Костышина потерпела первое поражение в пяти турах УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 5 тур.
Колос – Александрия – 0:1
Голы: Бабогло (52).
Колос: Маханьков, Золотов, Павловец (Костышин, 76), Петров, Новак (Гавриш, 6), Сакив (Черноморец, 76), Милько, Нгамба (Богданов, 57), Диего, Чурко, Ситчинава (Лысенко, 76).
Александрия: Билык, Бабогло, Ковалец, Мирошниченко, Дубра, Цуриков, Калюжный, Третьяков, Кожушко (Одарюк, 65), Демченко (Рыбалка, 46), Спинелли (Устименко, 46).
Таблица чемпионата Украины:
1
5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые
11
Пропущеные
3
Разница
8
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
2
4
4
0
0
9
2
7
12
Забитые
9
Пропущеные
2
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
3
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые
11
Пропущеные
4
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
4
4
3
1
0
9
2
7
10
Забитые
9
Пропущеные
2
Разница
7
Результаты последних матчей:
Н
В
В
В
5
5
3
1
1
10
5
5
10
Забитые
10
Пропущеные
5
Разница
5
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
Н
6
5
3
1
1
5
3
2
10
Забитые
5
Пропущеные
3
Разница
2
Результаты последних матчей:
В
Н
В
П
В
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забитые
11
Пропущеные
8
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
П
8
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
В
9
4
1
2
1
2
2
0
5
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
Н
В
Н
10
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забитые
3
Пропущеные
7
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
Н
11
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые
2
Пропущеные
4
Разница
-2
Результаты последних матчей:
П
Н
П
В
12
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые
4
Пропущеные
8
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
П
13
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забитые
5
Пропущеные
14
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
П
П
П
14
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забитые
3
Пропущеные
9
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
Н
15
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
Н
16
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые
3
Пропущеные
10
Разница
-7
Результаты последних матчей:
Н
П
П
П