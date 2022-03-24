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А судді де? Двоє українських арбітрів зникли безвісти

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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24 березня, 16:28
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Про невідому долю колег розповів арбітр ФІФА Євген Арановський
Арановський розповів про стан суддівського корпусу УАФ
Арановський розповів про стан суддівського корпусу УАФ

Один із найвідоміших українських рефері Євген Арановський розповів про ситуацію в суддівському корпусі. Арбітр ФІФА висловив свою думку щодо дискваліфікації спортсменів та рефері із країни-агресора.

Рефері Євген Арановський
Рефері Євген Арановський

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"Звичайно, УЄФА про все знає. Були дзвінки від функціонерів організації. Усі готові допомогти, чим можуть. На даний момент я підтримую дискваліфікацію російських футбольних клубів, збірних, арбітрів та всіх міжнародних змагань. Навіть українські арбітри не можуть обслуговувати міжнародні матчі, так як тільки виїжджати з країни. Як тільки це закінчиться, нас знову почнуть призначати на ігри. Я впевнений, що ми повернемося."

Сергій Лісенчук пропав безвісти
Сергій Лісенчук пропав безвісти

Крім того, Арановський розповів про стан колег. Двоє українських арбітрів наразі зникли безвісти:

"У арбітрів усіх українських дивізіонів є спільна група в телеграм. Нас там десь сто людей. Ми постійно списуємося. Усі перебувають у різних містах та різних умовах. Ми постійно на зв'язку. Обмінюємося новинами та психологічним станом. Допомагаємо один одному, чим можемо.

У нас є дві людини, про яких немає інформації. Не знаємо нічого про одного молодого арбітра з Маріуполя. Ще складна ситуація із Сергієм Лисенчуком. Він і його сім'я знаходяться або на броварському, або на чернігівському напрямку. Вони мешкали в селі, і з ними немає зв'язку."

24 березня відновлюються міжнародні матчі у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Нагадаємо, що поєдинок збірної України проти Шотландії перенесено на червень. Інші збірні вже у березні визначать практично всіх учасників мундіалю у Катарі.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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