А судді де? Двоє українських арбітрів зникли безвісти

Один із найвідоміших українських рефері Євген Арановський розповів про ситуацію в суддівському корпусі. Арбітр ФІФА висловив свою думку щодо дискваліфікації спортсменів та рефері із країни-агресора.

"Звичайно, УЄФА про все знає. Були дзвінки від функціонерів організації. Усі готові допомогти, чим можуть. На даний момент я підтримую дискваліфікацію російських футбольних клубів, збірних, арбітрів та всіх міжнародних змагань. Навіть українські арбітри не можуть обслуговувати міжнародні матчі, так як тільки виїжджати з країни. Як тільки це закінчиться, нас знову почнуть призначати на ігри. Я впевнений, що ми повернемося."

Крім того, Арановський розповів про стан колег. Двоє українських арбітрів наразі зникли безвісти:

"У арбітрів усіх українських дивізіонів є спільна група в телеграм. Нас там десь сто людей. Ми постійно списуємося. Усі перебувають у різних містах та різних умовах. Ми постійно на зв'язку. Обмінюємося новинами та психологічним станом. Допомагаємо один одному, чим можемо.

У нас є дві людини, про яких немає інформації. Не знаємо нічого про одного молодого арбітра з Маріуполя. Ще складна ситуація із Сергієм Лисенчуком. Він і його сім'я знаходяться або на броварському, або на чернігівському напрямку. Вони мешкали в селі, і з ними немає зв'язку."