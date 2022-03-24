А судьи где? Два украинских арбитра пропали без вести

О неизвестной судьбе коллег рассказал арбитр ФИФА Евгений Арановский

Арановский рассказал о состоянии судейского корпуса УАФ

Один из самых известных украинских рефери Евгений Арановский рассказал о ситуации в судейском корпусе. Арбитр ФИФА высказал свое мнение о дисквалификации спортсменов из страны-агрессора.

Рефери Евгений Арановский

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"Естественно, УЕФА обо всем знает. Были звонки от функционеров организации. Все готовы помочь, чем могут. На данный момент я поддерживаю дисквалификацию российских футбольных клубов, сборных, арбитров и всех из международных соревнований. Даже украинские арбитры не могут обслуживать международные матчи, так как нельзя выезжать из страны. Как только это закончится, нас снова начнут назначать на игры. Я уверен, что мы вернемся."

Сергей Лисенчук пропал без вести

Кроме того, Арановский рассказал о состоянии коллег. Двое украинских арбитров на данный момент пропали без вести:

"У арбитров всех украинских дивизионов есть общая группа в телеграм. Нас там около ста человек. Мы постоянно списываемся. Все находятся в разных городах и разных условиях. Мы постоянно на связи. Обмениваемся новостями и психологическим состоянием. Помогаем друг другу, чем можем. У нас есть да человека, по которым нет информации. Не знаем ничего об одном молодом арбитре из Мариуполя. Еще сложная ситуация с Сергеем Лисенчуком. Он и его семья находятся или на броварском, или на черниговском направлении. Они жили в селе и с ними нет связи."

24 марта возобновляются международные матчи в отборе на чемпионат мира 2022 года. Напомним, что поединок сборной Украины против Шотландии перенесен на июнь. Другие сборные уже в марте определят практически всех участников мундиаля в Катаре.