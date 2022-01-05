Кінг-Конг злякався бою з Усиком

Нокаутер із Куби Луїс Ортіс відмовився від боротьби за право поєдинку з Олександром Усиком – у Кінг-Конга несподівано утворився перелом

Ортіс і Усик / Фото: YouTube

Кубинський ветеран суперважкої ваги Луїс Ортіс відхилив пропозицію IBF провести відбірковий поєдинок із хорватом Філіпом Хрговичем за право бою з володарем чемпіонського поясу цієї організації Олександром Усиком.

Хоча раніше 42-річний Ортіс на прізвисько Кінг-Конг стверджував, що це Олександр Усик його уникає.

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ПРИЧИНА ВІДМОВИ ОРТІСА

"У Луїса мінімальний перелом, який має загоїтися без проблем, але він не хоче ризикувати навіть із такою травмою. Тому він відмовляється битися у квітні – він не буде у найкращій своїй фізичній формі в день бою. Ми не проти боротися із Хрговичем або з будь-яким іншим бійцем, але маємо надати правильні умови для Луїса", – цитує менеджера Ортіса Джея Хіменеса Fightnews.

Луїс Ортіс / Фото: Getty Images

Отже, найімовірніше, можливість поборотися за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс за версією IBF у надважкій вазі у бою з Хрговичем отримає колишній чемпіон світу WBO новозеландець Джозеф Паркер.

Хргович і Паркер розіграють право зустрітися з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, що не далі як першого дня 2022 року в Лос-Анджелесі, побувавши у двох нокдаунах, Луїс Ортіс нокаутував американця Чарльза Мартіна.