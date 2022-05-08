"Я не програв". Канело розлючений результатом бою з росіянином

Найкращий боксер світу поза ваговими категоріями Сауль Альварес не згоден з рішенням суддів за підсумками його бою з Дмитром Біволом

Канело не згоден із результатом бою проти Бівола / Фото: Reuters

У ніч із 7 на 8 травня абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес зазнав сенсаційної поразки від російського боксера Дмитра Бівола.

Але з результатом поєдинку не погодився мексиканець. На думку Альвареса він програв 4 або 5 раундів із 12, а інші були за ним.

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"Я виграв бій. Можливо, я програв чотири або п'ять раундів. Я напевно не програв цей поєдинок. Думаю, що я трохи втомився до фінальних раундів, але все ж таки почував себе добре.

Я не програв бій. Можливо лише кілька раундів. Можливо, вага стала для мене невеликою проблемою, і тому я не зміг проявити себе на всі 100%", – цитує Альвареса vringe.com.

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Зазначимо, що Канело при своїх 57 перемогах у різних вагових категоріях на профі-рингу через 9 років знову програв. У 2013 році мексиканець також поступився легендарному Флойду Майвезеру-молодшому.

Перед боєм із Біволом Сауль Альварес заявляв про амбіції провести поєдинок проти українця Олександра Усика, але схоже потреба у цій зустрічі відпала сама собою.