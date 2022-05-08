"Я не проиграл". Канело разъярен исходом боя с россиянином

Лучший боксер мира вне весовых категорий Сауль Альварес не согласен с решением судей по итогам его боя с Дмитрием Биволом

Канело не согласен с результатом боя против Бивола / Фото: Reuters

В ночь с 7 на 8 мая абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес потерпел сенсационное поражение от российского боксера Дмитрия Бивола.

Но с результатом поединка не согласился мексиканец. По мнению Альвареса он проиграл 4 или 5 раундов из 12, а остальные были за ним.

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"Я выиграл бой. Возможно, я проиграл четыре или пять раундов. Я определенно не проиграл этот поединок. Думаю, что я немного устал к финальным раундам, но все же чувствовал себя хорошо.

Я не проиграл бой. Может быть только несколько раундов. Возможно, вес стал для меня небольшой проблемой, и из-за этого я не смог проявить себя на все 100%", – цитирует Альвареса vringe.com.

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Отметим, что Канело при своих 57 победах в разных весовых категориях на профи-ринге спустя 9 лет снова проиграл. В 2013 году мексиканец также уступил легендарному Флойду Майвезеру-младшему.

Перед боем с Биволом Сауль Альварес заявлял об амбициях провести поединок против украинца Александра Усика, но похоже необходимость в этой встрече отпала сама собой.