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Весь час обманює: Усику прилетіли звинувачення від колишнього спаринг-партнера

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
8 грудня, 08:42
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Спаринг-партнер Олександра Усика Ісаак Чемберлейн згадав, як допомагав українцеві готуватися до попередніх боїв. Він зазначив, як українець використовує свій мозок
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Reuters

Чемберлейн двічі перебував у тренувальному таборі українця. За цей час Український чемпіон вразив британця своїм умінням працювати головою.

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"Знаєте, я не особливо здивувався, коли він переміг Джошуа. Я знаю, наскільки він добрий. Він приголомшливий боксер. Я був із ним у двох таборах.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: REUTERS

Він робить майстерні речі: вибудовує атаки, весь час обманює, постійно працює передньою рукою... Він багато використовує боксерський "мозок". Він дуже, дуже добрий у тому, що робить", – сказав Чемберлейн Sky Sports.

При цьому британець зазначає, що Усик змінив свою думку до боксера, коли той покращив свою техніку.

Усик лякає табір Джошуа своїм розумом
Усик лякає табір Джошуа своїм розумом / Фото: Reuters

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"Раніше я питав поради у Усика весь час після спарингів, але, очевидно, коли я став трохи краще спарингуватися, він перестав давати мені поради", – цитує Чемберлейна vringe.com.

Раніше ми писали, що Усика засунули – Ф'юрі призначили обов'язкового претендента. Тайсон Ф'юрі повинен за місяць підписати контракт із Ділліаном Вайтом на проведення чемпіонського бою, інакше будуть торги.

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