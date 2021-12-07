Зіткнення Усика та БТР: боксер відповів на запитання про уламки

Демонструвати силу своїх кулаків у зіткненні з бронетранспортером Усику не до вподоби, інша справа – покерувати такою машиною

Олександр Усик і БТР / Фото: YouTube

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик, який заявив про готовність потрапити до божевільні заради кіно, відповів на цікаве запитання користувачів соцмереж.

"Якщо зіткнуться Усик і БТР, як далеко відлетять уламки БТРа?" – запитали у спортсмена.

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"Я переходжу дорогу в належних місцях. І якщо раптом зустрінуться Усик і БТР, то я обов'язково буду всередині нього і керуватиму цим БТРом, я це вмію", – відповів Усик.

Олександр Усик / Фото: REUTERS

Що цікаво, заява про те, що Усик вміє керувати бронетранспортером, не бравада.

Олександр навчився цьому 2015 року, коли відвідав полігон Держприкордонслужби України та під наглядом військових покерував бронемашиною.

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"Оце газ?" – спитав тоді у свого куратора Усик.

"Ні, це гальмо", – прозвучала відповідь.

"Я трохи відпускаю зчеплення і даю газюлі. Зрозуміло, хлопці?! Оце так мене навчили!" – не стримував тоді своїх емоцій Усик.

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Додамо, що віднедавна Усик пересувається на шестиколісному гелендвагені Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро.