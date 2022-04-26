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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Воля до свободи – наш успіх! Кличко-молодший розклав по поличках лик українця

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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26 квітня, 14:35
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Легендарний боксер пояснив світовому суспільству, як народ нашої країни протистоїть рашистським окупантам
Володимир Кличко розповів про український характер
Володимир Кличко розповів про український характер / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Володимир Кличко у недавньому своєму інтерв'ю натякнув, що у мирний час може замислитись над відновленням професійної кар'єри.

Володимиру Кличку – 46!
Володимиру Кличку – 46!

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Нині ж Кличко-молодший разом зі своїм братом Віталієм зосереджені на своїй діяльності під час війни.

/ Фото: Telegram Кличко

Володимир продовжує тримати інформаційний фронт та ділитися зі світом про те, що відбувається в Україні. У новому меседжі для своїх читачів соціальних мереж український ексбоксер наголосив на характеристиці українців, які захищають свою країну:

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"Як ми, українці, це робимо? У нас немає іншого вибору, крім як зустріти війну віч-на-віч: ми зосереджені на нашій нестримній волі до свободи, ми залишаємося спритними у виконанні наших планів, ми демонструємо ідеальну координацію та абсолютну витривалість" – написав Володимир Кличко.

Нещодавній обстріл Одеси та населених пунктів України у Великодню неділю розлютив українського боксера. Володимир Кличко люто сказав все, що думає про президента рашистів.

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