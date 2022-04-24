Володимир Кличко лютує! Навіть на Великдень Путін бомбить Україну

Легендарний український боксер видав нову порцію ненависті на адресу президента країни-агресорки

Кличко-молодший лютує від підлості Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексчемпіон світу Володимир Кличко закликав світ допомогти Україні зворушливим відео на величезному екрані стадіоні Вемблі перед боєм Ф'юрі – Вайт.

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Звернення Кличка-молодшого до світової громадськості на такій події – це черговий крок розповісти правду про війну в Україні.

Кличко-молодший назвав цінності, на які зазіхає Росія

На цьому український боксер не зупинився. Володимир Кличко опублікував пост ненависті на адресу президента рашистів Володимира Путіна. Навіть велике святе свято не зупиняє вбивцю від злочинів на території нашої країни:

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" 60-й день російської війни. Навіть на Великдень Путін не хоче миру в Україні. Він бомбардує Україну вщент. Але ж Україна народиться знову! "

У Великодню неділю російська армія обстріляла з важкого озброєння Запорізьку область. А також продовжує знищувати Маріуполь та завод "Азовсталь". Спроби ракетних ударів практично по всій Україні тривають без перерви.