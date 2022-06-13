Усик поводиться як лис! Екс-тренер українця виступив із заявою перед боєм із Джошуа

Відомий тренер Джеймс Алі Башир вважає Олександра найкращим боксером у надважкій вазі

Джеймс Алі Башир висловився про поєдинок між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком

У вересні 2021 року український боксер Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у Лондоні. Перемога дозволила спортсмену стати володарем чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF у надважкій вазі.

Тепер на боксерів чекає повторний бій, який має відбутися у липні чи серпні. Олександр уже розпочав підготовку, виїхавши з України під час війни. Свою думку про шанси Джошуа на реванш висловив екс-тренер Усика Джеймс Алі Башир.

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" Стилі роблять поєдинки. Я думаю, що мексиканський стиль не підійде Джошуа в поєдинку проти Олександра Усика, тому що Усик у рингу веде себе як лис. Вони шукають ефективні шляхи ведення бою проти Усика, але просто пресингувати, намагатися його переробити... Я не думаю, що це добре виглядатиме. Я б підійшов до цього бою з зовсім іншою стратегією, оскільки Олександр Усик — один із найкращих боксерів, якщо не найкращий боксер у суперважкому дивізіоні на сьогодні".

Якщо Олександр захистить свої пояси, може стати наступним суперником Тайсона Фьюрі. Британець наприкінці квітня виграв у Діліана Уайта у боротьбі за пояс WBC.

Бій Усик – Ф'юрі міг би об'єднати пояси, однак, схоже, що Тайсон не налаштований на поєдинок. Після перемоги над Уайтом Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.