Усик полетів бити Джошуа. Яскраві знімки з аеропорту

25 вересня на футбольному стадіоні Тоттенгема Ентоні Джошуа захищатиме свої чемпіонські пояси в поєдинку проти офіційного претендента

Усик зі своєю командою в аеропорту / Фото: Instagram

Лічені дні залишаються до бою року. Уже в цю суботу в Лондоні відбудеться чемпіонський поєдинок в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.

Сьогодні український боксер разом зі своєю командою полетів на Туманний Альбіон. Погода в Києві відповідала британській. Туман, дощ...

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Боксер опублікував в Instagram фото з аеропорту.

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До бою Усика чекає ряд протокольних заходів – прес-конференція, відкрите тренування, зважування, дуель поглядів.

Бій відбудеться 25 вересня на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем.

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Нагадаємо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.