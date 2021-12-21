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Усик – інопланетянин! Тренер лякає Джошуа перед реваншем

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
21 грудня, 22:41
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Український боксер Олександр Усік переміг Ентоні Джошуа у поєдинку за чотири чемпіонські пояси та зробить це у реванші. У першому поєдинку Усік був далекий від 100% своєї майстерності
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Після поразки у вересні Джошуа відразу ж активував пункт про реванш, але, на думку тренера Усика Сергія Лапіна, британець не має шансів.

Читайте також: Усик – Джошуа: на британці поставив хрест його ж земляк

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"Незважаючи на те, що за плечима у нього величезний досвід та кількість боїв, він постійно вдосконалюється і стає кращим з кожним тренувальним вдень.

Сергій Лапін і Олександр Усик
Сергій Лапін і Олександр Усик / Фото: Instagram

Я бачив і знаю, на що дійсно здатний Усик, і у бою з Ентоні Джошуа він був на 60-70 відсотків свого потенціалу. Так що так, Усик справді може бути кращим", – заявив Лапін.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Лапін вважає, що у першому поєдинку Усик не продемонстрував свій максимум. Тренер порівняв боксера з інопланетянином.

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"Я знаю Олександра більше 20 років. Я був там і бачив усі його успіхи в боксі. Одна річ, яка відрізняє його від інших, – це те, що він обробляє інформацію і дуже швидко адаптується до бійця перед ним.

Мені іноді здається, що він з іншої планети – настільки він добрий", – цитує тренера boxingscene.com.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Ф'юрі викидає пояс, якого не вистачає Усику. Чемпіонський пояс, який прагне отримати Олександр Усик, може виявитися безхазяйним – Циганський король затіяв нову авантюру.

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