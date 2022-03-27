Український Мисливець вирубив Ахілла у першому раунді – відео

Перспективний український суперваговик Олександр Захожий здобув 17-у перемогу на профі-рингу, в першому раунді нокаутував Євгеніоса Лазарідіса

Перші привітання від дружини / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Олександр Захожий продовжує штампувати перемоги на професійному рингу. Черговий поєдинок наш боксер провів у Дортмунді. Його суперником був грек Євгеніос Лазарідіс, на прізвисько Ахілл.

Поєдинок не продовжився довго. Вже в першому раунді Захожий показав, що він перевершує суперника. Наш боксер серією потужних ударів збив із ніг Лазарідіса. І хоч грек був готовий продовжити поєдинок, але його тренер викинув білий рушник. У боксі це означає – здачу.

Реклама

Це вже 17-а перемога 28-річного Захожого на прізвисько Мисливець на профі-рингу – 13 нокаутом.

Реклама

В рейтингу українських супертяжів він на третьому місці, після Олександра Усика та Владислава Сіренка.

Додамо, що Захожий був спаринг-партнером Олександра Усика перед вересневим боєм з Ентоні Джошуа, який сенсаційно виграв українець.