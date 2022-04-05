У Джошуа проблеми! Боксер-вбивця пророкує успіх Усику

Американський спортсмен Рей Манчіні вважає, що Ентоні складно буде впоратися з лівшою-українцем

Рей Манчіні дав прогноз на бій Джошуа та Усика

Цього літа має відбутися бій-реванш між українцем Олександром Усіком та британцем Ентоні Джошуа. У вересні минулого року наш співвітчизник переміг AJ і здобув чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі.

Заради цього бою Усик навіть залишив Україну, що захищається від російської військової агресії. Свій прогноз на реванш дав екс-чемпіон світу Рей Манчіні.

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"Не передбачатиму, що реванш пройде якось по-іншому. Усик – дуже майстерний боєць з високим боксерським IQ і відмінним аматорським досвідом. Коли Усик перейшов у профі, він зміг швидко піднятися сходами. Він шульга, а у Джошуа є з цим проблеми. Якщо Джошуа не матиме тренера, який навчить його битися з лівшою, результат буде таким самим. У їхньому першому бою Джошуа не зрозумів, як битися з лівшою. Я сподіваюся, що це зміниться у реванші".

Зазначимо, що Манчіні заробив собі славу у 80-х, здобувши 29 перемог у 34 поєдинках. При цьому він заробив собі погану славу після захисного бою проти корейця Дук Ку Кіма.

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Рей переміг суперника нокаутом у 14 раунді, після чого Кіма доставили на ношах до лікарні. Через п'ять днів після бою кореєць помер від крововиливу у мозок. Причому після цього вчинили суїцид рефері зустрічі та матч Дука.