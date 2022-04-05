У Джошуа проблемы! Боксер-убийца предрекает успех Усику

Американский спортсмен Рэй Манчини считает, что Энтони сложно будет справиться с левшой-украинцем

Рэй Манчини дал прогноз на бой Джошуа и Усика

Этим летом должен состояться бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. В сентябре прошлого года наш соотечественник победил AJ и добыл чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Ради этого боя Усик даже покинул Украину, которая защищается от российской военной агрессии. Свой прогноз на реванш дал экс-чемпион мира Рэй Манчини.

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"Не буду предсказывать, что реванш пройдет как-то по-другому. Усик – очень искусный боец с высоким боксерским IQ и отличным аматорским опытом. Когда Усик перешел в профи, он смог быстро подняться по лестнице. Он левша, а у Джошуа есть с этим проблемы. Если у Джошуа не будет тренера, который научит его биться с левшой, результат будет таким же. В их первом бою Джошуа не понял, як драться с левшой. Я надеюсь, что это изменится в реванше".

Отметим, что Манчини заработал себе славу в 80-х, добыв 29 побед в 34 поединках. При этом он заработал себе дурную славу после защитного боя против корейца Дук Ку Кима.

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Рэй победил соперника нокаутом в 14 раунде, после чего Кима доставили на носилках в больницу. Через пять дней после боя кореец умер от кровоизлияния в мозг. Причем, после этого совершили суицид рефери встречи и матч Дука.