"Ти не ґвалтуєш сестру": чітке пояснення Кличка щодо зносу пам'ятника

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розповів усьому світу, чому в Києві позбулися монумента біля арки "Дружби народів"

Більше ніякої дружби з окупантами / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розпочали демонтаж бронзової скульптури двох робітників, яка була відкрита 40 років тому "на відзначення возз'єднання України з Росією".

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На це відреагував легендарний боксер Володимир Кличко. В Instagram він опублікував фото демонтажу та підписав його:

"Ти не вбиваєш свого брата. Ти не ґвалтуєш свою сестру. Ти не руйнуєш країну свого друга. Тому сьогодні ми демонтували цей пам'ятник, колись створений на знак дружби між Україною та Росією".

Раніше ми писали, що Володимир Кличко не відкидає відновлення кар'єри. Він мріє стати найбільш віковим чемпіоном світу у надважкій вазі. Але це можливе лише після перемоги України у війні з Росією.