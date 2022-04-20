Програти війну – це втратити свободу! Істина від Кличка-молодшого

Легендарний український боксер нагадав, що від підсумків війни в Україні залежить майбутнє вільної Європи

Кличко-молодший назвав цінності, на які зазіхає Росія

Після невеликої паузи та суперечливого посту про зустріч президентів України та Німеччини, Володимир Кличко знову активізувався у соціальних мережах. Нове послання стосується всієї Європи, адже саме Україна є щитом для континенту від агресії рашистів.

Звернення Володимира Кличка

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Легендарний боксер акцентував увагу на головних цінностях незалежної держави – суверенітеті та свободі. Адже війна та будь-яка інша агресія – це зазіхання на ці цінності.

"Залізний Київ". Володимир та Віталій Кличко – у столиці України / Фото: Getty Images

В своєму Instagram, Володимир Кличко вірить в обов'язкову перемогу, інакше наслідки будуть жахливими:

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"Ми не можемо програти цю війну, інакше ми втратимо свій суверенітет та свободу. Ми втратили б усе. Як і Європа. Ми маємо захищатися. Ми переможемо".

Кличко-молодший неодноразово звертався до Європи за військовою допомогою для України.