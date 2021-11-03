Тренер синів Кадирова здобув ганебну перемогу (відео)

Перемога російського боксера Абдул-Керіма Еділова над суперником із Гани Річардом Ларті викликала питання у Мережі. Бій був договірним?

Абдул-Керім Еділов здобув підозрілу перемогу

Вже в першому раунді Еділов відправив суперника в глухий нокаут. Але вболівальники не повірили у картинне падіння Ларті.

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Еділов, звичайно, влучив з лівої, але, на перший погляд, удар здався не таким уже потужним, щоб звалити з ніг суперважковаговика.

"Я вважаю, що найкраще слово для позначення цього – "пірнати", – коментують у Мережі вболівальники боксу.

Зазначимо, що Еділов провів четвертий бій на професійному рингу (всі – виграв), а раніше виступав у змішаних єдиноборствах.

А ще він тренував синів голови Чечні Рамзана Кадирова. Ми вже писали, як син Кадирова здобував перемоги у постановочних боях.

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Його суперник Ларті – колишній чемпіон країни та володар титулу WBO Africa у надважкій вазі.