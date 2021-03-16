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Танцівницям дали по 100 доларів і винесли на руках: 145 років тому провели перший жіночий бій

16 березня, 12:42

Олена Павлова Олена Павлова

Ірландка і англійка з вар'єте влаштували справжнє побоїще в Нью-Йорку

145 років тому – 16 березеня 1876 року – в Нью-Йорку провели перший жіночий боксерський поєдинок. Дві танцівниці вар'єте Неллі Сондерс і Роуз Харланд погодилися вийти в ринг за досить кругленьку для того часу суму. І влаштували справжню битву.

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Кулачні бої серед жінок проходили і раніше, як в Америці, так і в Європі. Однак професор Джеймс Кемпбелл, який керував гральним центром Harry Hill в Нью-Йорку, вирішив провести перший офіційний постановочний поєдинок для залучення відвідувачів.

Жіночий бокс у виконанні сестер Беннетт

Жіночий бокс у виконанні сестер Беннетт

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В якості призу професор пообіцяв на той момент великі гроші – 200 доларів. Дівчата отримували по 100 "баксів" кожна та ще срібну тарілку. Брати участь в бою зголосилися дві танцівниці вар'єте – ірландка і англійка. Сондерс виграла у Харланд з різницею всього в один бал.

"Коли поєдинок почався, обидві жінки відразу пішли в атаку. Бій, який відбувався під крики натовпу глядачів, закінчився перемогою Сондерс. Після цього обох жінок фактично забрали з помосту на руках", – писав у своєму репортажі New York Times

Цей бій викликав великий резонанс в американському суспільстві. Представники влади негативно відреагували на жіночий поєдинок, а фотографії з синцями та пошкодженнями на обличчях дівчат тільки погіршили ситуацію. Після цієї сутички про офіційні жіночі поєдинки можна було на довгий час забути.

До кінця 19-го століття єдиним місцем, де можна було побачити жіночий бокс, була сцена водевілю. У 1901-му Томас Едісон зняв фільм з боксерським поєдинком між сестрами Бессі і Мінні Гордон. Як стверджується, вони брали участь у реальних боях і були "чемпіонами світу з жіночого боксу". У фільмі ж був показаний лише постановочний бій.

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У 1904 році бокс включили в програму Олімпійських ігор, що проводилися в Сент-Луїсі. Олімпійська комісія прийняла чоловічий варіант, але геть відкинула жіночий після демонстраційного бою. Заявку на турнір подали 11 дівчат з різних країн. Вони брали участь в церемонії відкриття і закриття, але по суті були лише глядачами.

Протягом XX століття жіночий бокс був заборонений у багатьох країнах. Тому бої проводилися переважно підпільно. Офіційне відродження жіночого боксу пов'язано зі Шведської Асоціацією боксерів-любителів, яка санкціонувала змагання для жінок у 1988 році.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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бій жіночий бокс
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