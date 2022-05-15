Син Холіфілда засмутив легендарного батька (відео нокауту)

В Інглвуді (Каліфорнія, США) у рамках вечора боксу відбувся бій у категорії середньої ваги між сином легендарного Евандера Холіфілда Еваном та Джермейном Макдональдом.
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У другому раунді поєдинку Макдональд контратакував ідеальним оверхендом і впустив Евана на канвас. 24-річний боксер важко впав обличчям униз.
Син Холіфілда спробував одразу піднятися, але рефері не дав змоги продовжити поєдинок.
Jurmain McDonald скинувся з Evan Holyfield (via @trillerfight ) pic.twitter.com/2Ry3U9dbTH- ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 15, 2022
JURMAIN McDONALD STOPS EVAN HOLYFIELD! #TrillerVerz5pic.twitter.com/mHxmiTkPw3— Fight Network (@fightnet) May 15, 2022
Холіфілд-молодший зазнав першої поразки в кар'єрі. До цього у кар'єрі проспекту було 9 перемог.
Його співвітчизник Джермейн Макдональд здобув сьому перемогу у кар'єрі, при п'яти поразках.