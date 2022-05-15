Смачний нокаут. Образник Дерев'янченка став абсолютним чемпіоном світу

Американський боксер Джермалл Чарло зібрав усі пояси першої середньої ваги і став абсолютним чемпіоном світу

Джермалл Чарло - абсолютний чемпіон світу першого середнього веса / Фото: BoxingScene

У Лос-Анджелесі відбувся вечір боксу від промоутерської компанії РВС. У головному поєдинку шоу відбувся бій-реванш між американцем Джермаллом Чарло та аргентинцем Брайаном Кастаньо.

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Перший бій між суперниками відбувся влітку минулого року і закінчився спірною нічиєю.

Чарло впевнено провів реванш, володіючи ініціативою та нав'язуючи супернику свою тактику бою. У 7-му раунді Чарло вразив Кастаньо лівим контрхуком, але не наважився його добити.

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У 10-му раунді черговий лівий бічний Джермалла завершився падінням Кастаньо. Після відліку рефері Чарло кинувся на свого суперника, знову відправивши аргентинця на підлогу рингу. Цього разу рефері вирішив зупинити поєдинок.

Джермалл Чарло захистив свої титули IBF, WBA та WBC та відібрав пояс WBO у Кастаньо. Наразі американець поповнив клуб абсолютних чемпіонів світу.

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Нагадаємо, у вересні 2020 року український боксер Сергій Дерев'янченко не зміг відібрати чемпіонський пояс WBC у американця Джермалла Чарло. То була вже третя спроба українця стати чемпіоном світу.