Рінат Ахметов вболівав за Усика: "Я радів і був сильно схвильований"

Президент Шахтаря в інтерв'ю італійському La Repubblica заявив, що перемога Усика – велика гордість для України

Олександр Усик повернув чемпіонські пояси в Україну / Фото: Reuters

У суботу Олександр Усик повернув Україну на боксерський олімп. У нього не вірили експерти і дуже обережно чекали перемогу фанати.

Але в Лондоні наш боксер показав клас! Одноголосним рішенням суддів він переміг Ентоні Джошуа – короля суперважкого дивізіону.

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Італійські журналісти під час інтерв'ю з Рінатом Ахметовим запитали президента Шахтаря, чи вболівав він за Усика.

"Звичайно, я радів і був сильно схвильований. Олександр Усик – велика людина, і я хотів би ще раз привітати його з перемогою. Це велика гордість для України і кожного українця", – відповів Рінат Ахметов.

Про чемпіонський бій Усик – Джошуа: