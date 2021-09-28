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Рінат Ахметов вболівав за Усика: "Я радів і був сильно схвильований"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 вересня, 18:53
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Президент Шахтаря в інтерв'ю італійському La Repubblica заявив, що перемога Усика – велика гордість для України
Олександр Усик повернув чемпіонські пояси в Україну
Олександр Усик повернув чемпіонські пояси в Україну / Фото: Reuters

У суботу Олександр Усик повернув Україну на боксерський олімп. У нього не вірили експерти і дуже обережно чекали перемогу фанати.

Але в Лондоні наш боксер показав клас! Одноголосним рішенням суддів він переміг Ентоні Джошуа – короля суперважкого дивізіону.

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Італійські журналісти під час інтерв'ю з Рінатом Ахметовим запитали президента Шахтаря, чи вболівав він за Усика.

"Звичайно, я радів і був сильно схвильований. Олександр Усик – велика людина, і я хотів би ще раз привітати його з перемогою. Це велика гордість для України і кожного українця", – відповів Рінат Ахметов.

Про чемпіонський бій Усик – Джошуа:

  • Поєдинок пройшов у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Був аншлаг.
  • Бій тривав усі 12 раундів, Усик переміг одноголосним рішенням суддів.
  • У кінцівці 12-го раунду українець ледь не відправив свого суперника в нокдаун.
  • Усик завоював чемпіонські пояси за трьома з чотирьох основних боксерських версій (IBF, WBO, WBA).
  • Лише пояс WBC утримує інший британець – Тайсон Ф'юрі.
  • Усик – перший український чемпіон в суперважкій вазі після Кличко.
  • Реванш Усик – Джошуа за умовами контракту повинен відбутися в лютому-березні 2022 року.
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