Прощення не буде! Влад Сіренко показує геноцид українського народу

Непереможений український боксер просить підтримки своїх іноземних друзів, показуючи злочини російських військ

Наслідки удару рашистських військ по пологовому будинку в Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні під час авіанальоту на Маріуполь російські орки бомбили пологовий будинок та дитячу лікарню. Жахливі кадри руйнувань у своїх соцмережах показав український боксер Сіренко.

Реклама

Реклама

"Якщо це не тероризм, то що тероризм? Бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Не буде прощення. Прошу всіх моїх зарубіжних друзів підтримати! Це не війна, це геноцид української нації. З розстрілами мирних жителів, бомбардуваннями шкіл, дитячих садків, лікарень та пологових будинків. Поширюйте інформацію про військові злочини Росії в Україні", – закликає спортсмен.

27-річний Влад Сіренко провів 19 поєдинків на профі-рингу та у всіх переміг, 16 разів – достроково. У світовому рейтингу боксерів суперважкої вагової категорії він займає 44-е місце.

Читайте також: Кличко у гніві! Тільки послухайте його промову після бомбардування пологового будинку та лікарні