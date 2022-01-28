"Сталася катастрофа в сім'ї". Дочка Вірчиса зворушливо попрощалася з батьком

Донька Володимира Вірчиса Аміна на Facebook-сторінці батька опублікувала повідомлення, присвячене найдорожчій для неї людині.
"Мене звуть Вірчис Аміна Володимирівна. Сьогодні в моїй сім'ї сталася велика катастрофа. Не стало мого Папи (я сміливо пишу Папа з великої літери), Вірчис Володимира Володимировича. Я не хочу зараз вдаватися до подробиць. Сьогодні я просто скажу, що я неймовірно горда бути дочкою най-найдобрішої, най-самої люблячої Людини в цьому світі.
Татусю, любий, я тебе завжди пам'ятатиму щасливою і вседозволяючою Людиною. Завжди пам'ятатиму твої слова: "Крім моєї Аміни і Амосова нікого розумнішого у своєму житті я не знаю".
Дякую тобі, Папулечко, за все, що ти мені дав і продовжуєш давати своєю сильною енергетикою. Я тебе дуже люблю", – написала дочка уславленого боксера.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть українського боксера Володимира Вірчиса. Тіло боксера було виявлено у ніч на 28 січня у Дніпровському районі.
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Раніше повідомлялося, що останніми роками Вірчис страждав на депресію. Видання Міст повідомило, що напередодні боксер прийшов на судове засідання щодо підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера і публічно почав вимагати повернути борг.
Прес-секретар Федерації боксу України Павло Добрянський у коментарі "Сегодня" заявив, що відомо про кілька версій, над якими працює поліція
"Повідомлялося і про самогубстві, і про те, що йому заборгували великі гроші", – розповів Добрянський, уточнивши, що це неофіційна інформація.
Хто такий Володимир Вірчис
- Володимир Вірчис народився 18 серпня 1973 року у Каховці. У 1999 році розпочав професійну кар'єру.
- З перших 20 боїв 17 він завершив достроково, а всього його рекорд становить 26 перемог (21 – нокаутом) та дві поразки. Він пішов із рингу у 2009 році.
- Українець володів інтерконтинентальними титулами за версією IBF та WBO у надважкій вазі. У 2008 році він програв відбірковий поєдинок і втратив нагоду битися за титул із Віталієм Кличком.