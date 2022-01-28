Вірчиса могли вбити: нові версії загадкової смерті боксера

Сьогодні весь спортивний світ говорить про смерть відомого українського боксера Володимира Вірчиса.
Нам стали відомі нові подробиці, поки що опосередковано пов'язані із загадковою загибеллю Вірчиса.
Як розповів прес-секретар Федерації боксу України Павло Добрянський, їм поки що відомо про кілька версій, над якими працює поліція.
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"Повідомлялося і про самогубство, і про те, що йому боргують великі гроші, – розповів Добрянський, уточнивши, що це неофіційна інформація.
І додав:
"Через останнє, нібито, його й могли вбити. До речі, кажуть, що він був вразливою людиною. Нещодавно перехворів на COVID-19, писав про це у себе на сторінці. Написав, що йому важко, але знайде в собі сили боротися". Головне, щоб був розум, а решта – справа наживна".
У свою чергу, поліція Києва нам повідомила, що Вірчиса було виявлено повішеним на конструкції однієї з будівель і слідів насильницької смерті та боротьби попередньо виявлено не було.
"Поблизу багатоповерхівки є будівля, чи офіс, чи бойлерна, де він і був виявлений повішеним. Що стосується версій, то вони відпрацьовуються. Передсмертної записки при ньому не було. Поліція спілкується з його дружиною, з'ясовуючи причини", – розказала прес-офіцер Дніпровського управління поліції Києва Оксана Ліщук.
Хто такий Володимир Вірчис
- Володимир Вірчис народився 18 серпня 1973 року у Каховці. У 1999 році розпочав професійну кар'єру.
- З перших 20 боїв 17 він завершив достроково, а всього його рекорд становить 26 перемог (21 – нокаутом) та дві поразки. Він пішов із рингу у 2009 році.
- Українець володів інтерконтинентальними титулами за версією IBF та WBO у надважкій вазі. У 2008 році він програв відбірковий поєдинок і втратив нагоду битися за титул з Віталієм Кличком.