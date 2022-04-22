Про них складатимуть легенди! Український боксер натхненний мужністю Азова

Непереможений професіонал Владислав Сіренко гордий жити в одній країні з воїнами-захисниками Маріуполя

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Владислав Сіренко впевнений, що рашисти влаштували справжній геноцид в Україні. Місто-герой Маріуполь досі захищається від навали орків, а воїни із батальйону Азов уже давно стали легендарними захисниками України.

Владислав Сіренко / Фото: Instagram

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Непереможений на профі-рингу Сіренко також надихається мужністю та характером азовців. Його промовистий пост у Instagram, тому яскраве підтвердження.

" Гордість жити з цими хлопцями в один час і в одній країні. Про них складатимуть легенди. Азов Сила, дух, свобода, безстрашність. Відданість своїй державі до кінця", – написав Владислав Сіренко.

Раніше Владислав Сіренко розповів про російського спортсмена, який пішов проти путінського режиму.

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Головною боксерською подією Великодніх вихідних стане бій між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Уайтом. За всіма перипетіями поєдинку ви можете слідкувати під час онлайн-трансляції.