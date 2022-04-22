О них будут сочинять легенды! Украинский боксер вдохновлен мужеством Азова

Непобежденный профессионал Владислав Сиренко горд жить в одной стране с воинами-защитниками Мариуполя

Сиренко вдохновлен бойцами Азова / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский супертяж Владислав Сиренко уверен, что рашисты устроили настоящий геноцид в Украине. Город-герой Мариуполь до сих пор защищается от нашествия орков, а воины из батальона Азов уже давно стали легендарными защитниками Украины.

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

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Непобежденный на профи-ринге Сиренко также вдохновляется мужеством и характером азовцев. Его красноречивый пост в Instagram, тому яркое подтверждение.

"Гордость жить с этими парнями в одно время и в одной стране. О них будут слагать легенды. Азов Сила, дух, свобода, бесстрашие. Преданность своему государству до конца", – написал Владислав Сиренко.

Ранее Владислав Сиренко рассказал о российском спортсмене, который пошел против путинского режима.

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